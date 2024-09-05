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        AYM ilk incelemesini tamamlandı: Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar

        Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamladı. Yüksek Mahkeme, davanın daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:49
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        AYM ilk incelemesini tamamlandı
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        Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren sahipsiz sokak hayvanları yasasına ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.

        Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.

        17 MADDEDEN 16'SININ İPTALİ İSTENMİŞTİ

        Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.

        Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

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