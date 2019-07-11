Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kaysersipor'dan flaş transfer!

La Liga ekiplerinden Valencia, Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.

Daha önce Toulouse, Monaco, Marsilya gibi kulüplerde de top koşturan Tunuslu savunmacı, 2015 yılında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olmuştu.

29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Marsilya'ya kiralanmış ancak forma şansı bulamamıştı. Abdennour, Valencia'da 43 maça çıkarken gol ya da asist üretemedi.