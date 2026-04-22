        Aynı ev Beylikdüzü'nde 3,5 milyon Beşiktaş'ta ise 20 milyon

        Aynı standartletda, aynı metrekarede bir ev bir semtte 3.5 milyon, diğer semtte 20 milyon lira. Hangi semtte fiyatlar nasıl? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 21:10 Güncelleme:
        Evler aynı ama fiyatları farklı

        Megakentte konut fiyatları semtten semte katlanıyor. Uzmanlara göre bu farkın en temel nedeni “lokasyon”; merkez, manzara ve sosyal imkanlar fiyatları belirleyen başlıca unsurlar.

        Şenay Araç (Gayrimenkul uzmanı)
        İstanbul’da konut piyasasında dikkat çeken tablo, semtler arasındaki büyük fiyat farkı. Aynı özelliklere sahip bir daire bir bölgede 3,5 milyon TL’ye satılırken, başka bir semtte 20 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar bu farkın temel nedeninin “konum” olduğuna işaret ediyor.

        Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, İstanbul’daki fiyat farklılıklarını değerlendirerek, lokasyonun belirleyici rolünü vurguladı.

        “AYNI DAİRE SADECE KONUMDAN 6-7 KAT DEĞERLENİYOR”
        “Aynı daire, sadece bulunduğu yer değiştiği için 6-7 katına kadar çıkabiliyor.”

        Araç’a göre bir konutun merkezi bir noktada ya da özel bir bölgede yer alması, fiyatı doğrudan etkiliyor. Buna manzara, site içi yaşam ve sosyal olanaklar da eklendiğinde rakamlar daha da yükseliyor.

        “UYGUN SEMTLERDE FİYATLAR 3,5-5 MİLYON TL BANDINDA”
        “Bu bölgelerde 100 metrekare 2+1 bir daire ortalama 3,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasında değişiyor.”

        Esenyurt, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Silivri ve Tuzla gibi bölgeler, daha ulaşılabilir fiyatlarıyla öne çıkıyor. Bu semtlerde konut arzının fazla olması ve şehre görece uzaklık, fiyatları aşağı çekiyor.

        “KÜÇÜK YATIRIMCI BU BÖLGELERİ TERCİH EDİYOR”
        “Kendi evlerine giden yolda ilk adımı bu bölgelerden atıyorlar.”

        Uygun fiyatlı konutlar, özellikle küçük yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu bölgelerdeki daireler hem daha erişilebilir hem de kira getirisi açısından avantaj sağlıyor.

        “MERKEZİ SEMTLERDE FİYATLAR KATLANIYOR”
        “Metrekare fiyatları 150 bin TL ile 200 bin TL’den başlıyor.”

        Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Maslak, Bakırköy sahil, Yeşilköy, Beykoz ve Boğaz hattı ise İstanbul’un en pahalı bölgeleri arasında yer alıyor. Bu semtlerde özellikle yeni projelerde fiyatlar çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

        “MANZARA VE YAŞAM KALİTESİ FİYATI BELİRLİYOR”
        “Merkezde olmak, sosyal statü, yaşam kalitesi ve özellikle manzara devreye giriyor.”

        Uzmanlara göre merkezi konum, sosyal hayat ve yaşam standartları fiyatları yukarı çeken en önemli unsurlar arasında bulunuyor.

        “BİR SEMTTE DAİRE PARASINA BAŞKA YERDE BİNA ALINABİLİR”
        “Merkezi bir semtte bir daire fiyatına, daha uygun bölgelerde komple bir bina almak mümkün.”

        Fiyat farklarının geldiği noktayı özetleyen bu durum, İstanbul’daki konut piyasasının çarpıcı yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

        “İSTANBUL HÂLÂ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE UCUZ”
        “New York, Londra ve Paris gibi şehirlerde metrekare fiyatları İstanbul’un çok çok üzerinde.”

        Araç, İstanbul’daki yüksek fiyatlara rağmen şehrin uluslararası metropollerle kıyaslandığında hâlâ daha erişilebilir olduğunu belirtiyor. Bu durumun da yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu ifade ediyor.

        Sonuç olarak İstanbul’da konut fiyatları, büyük ölçüde semte ve konuma göre şekilleniyor. Aynı metrekaredeki bir daire için ödenen bedelin katlanması, megakentte “lokasyon”un her zamankinden daha belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

