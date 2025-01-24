Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım neden gözaltına alındı?
Ünlü menajer Ayşe Barım hayatıyla son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. Daha öncesinde dizi ve film sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiasıyla soruşturmalar sürerken Ayşe Barım için yeni bir gözaltı kararı alındı. Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç gibi ünlülerin menajerliğini yapan Ayşe Barım ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Ayşe Barım kimdir, neden gözaltına alındı, olayı nedir?
ID İletişim'in ortağı Ayşe Barım hakkında soruşturma açıldı. Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları yapılıyor Peki Ayşe Barım kimdir?
AYŞE BARIM GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. Halit Ergenç ile Dolunay Soysert, ifadeye çağrıldı.
AA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi. Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te, olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheli Ayşe Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.
AYŞE BARIM KİMDİR?
Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öAyşe Barım, İstanbul'daki eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı. Londra'da iki yıl yaşayan Barım, bir süre iletişim üzerine eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pek çok görevde yer aldı.
Kanal D, ATV ve Hürriyet çatısı altında promosyon direktörülüğü yapan Ayşe Barım, daha sonra reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü pozisyonunda rol aldı. Akmerkez, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst Yayıncılık ve son olarak da DMC'de çalıştı. Genel müdür pozisyonuna kadar yükselen Barım, daha sonra kendi şirketini kurdu.ğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.