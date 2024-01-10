Ayşe Erbulak'tan polisiye roman: 'Dokuz Oda Cinayetleri' 10 yıl önce yazdım Ayşe Erbulak'ın 10 yıl aranın ardından yeniden düzenlenerek basılan kitabı 'Dokuz Oda Cinayetleri' adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Erbulak, "Bu kitabı 10 yıl önce yazdım. Bir ayda üç baskı yaptı. Arada başka kitaplar da yazdım. Bu benim dokuzuncu kitabım. Bu sene yeniden derledik, toparladık, günümüze uyarladık" ifadelerini kullandı

Ayşe Erbulak, 10 yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek basılan kitabı 'Dokuz Oda Cinayetleri'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Eksik Parça Yayınları'ndan çıkan 'Dokuz Oda Cinayetleri' adlı kitabın tanıtım lansmanına Erbulak'ın dostları, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Özden Özgürdal, Cem Cücenoğlu, Uğurkan Erez, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Sevinç Erbulak

Kitabının yeniden raflarda ve web sitelerinde yer almasının heyecanını dostlarıyla paylaşan Ayşe Erbulak, "Bu kitabı 10 yıl önce yazdım. Bir ayda üç baskı yaptı. Arada başka kitaplar da yazdım. Bu benim dokuzuncu kitabım. Bu sene yeniden derledik, toparladık, günümüze uyarladık ve tekrar raflarda ve web sitelerinde satışa çıkardık" dedi.

Ayşe Erbulak

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Ayşe Erbulak'ı yalnız bırakmayanlar arasında; Sevinç Erbulak Ve Nilgün Kuruöz, Dağhan Külegeç, Öner Taşdelen, Almula Merter Churm, Seren Fosforoğlu, Uğurkan Erez, Cem Cücenoğlu, Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan Yapıcı, Funda Kaplangı, Caner Ural, Pınar Çekirge, Serkan Aydın, Deniz Yüce Başarır, Hilal Çelenk ve Alp Balkan gibi ünlü isimler vardı.

Özden Özgürdal, Ayşe Erbulak ve Dağhan Külegeç

"KATİLİ DEĞİL, SEBEBİ MERAK ETTİREN YAZAR"

Roman orkide ve incilerle dolu naif bir düğünle başlıyor. Düğün de bir cinayetle… İlk anda katili ve maktulü tanıyor olmamız romanın hızına hız katıyor. Okur daha "Kim?" sorusuna odaklanmadan bu çok katmanlı kurgusu olan romanda akla takılan "Neden?" sorularına cevaplar arıyor.

Polisiye roman okumayı sevenler için Erbulak katili değil de sebeplerini merak ettirmeyi ve adeta katillere hak verdirmeyi hedefliyor.