Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önceki videosu ortaya çıktı

Ayşe Tokyaz'ın daha önce çektiği video ortaya çıktı. Genç kadının videoda şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videoyu neye YKS öğrencisi olduğum için, ne de bir başka bir şey için, ne de anı kalabilmesi için, bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir video. Bir gün ölürsem bu videoyu tüm sevgililerime dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani."