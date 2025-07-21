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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önceki videosu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Ayşe Tokyaz’ın ölmeden önceki videosu ortaya çıktı

        Cansız bedeni yol kenarında valizin içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın videosu ortaya çıktı. Tokyaz'ın "Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var." ifadelerini kullandığı görülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 22:13 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:13
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        Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki videosu ortaya çıktı
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        Ayşe Tokyaz'ın daha önce çektiği video ortaya çıktı. Genç kadının videoda şu ifadeleri kullandığı görüldü:

        "Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videoyu neye YKS öğrencisi olduğum için, ne de bir başka bir şey için, ne de anı kalabilmesi için, bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir video. Bir gün ölürsem bu videoyu tüm sevgililerime dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani."

        NE OLMUŞTU?

        Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.

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