Ayşegül Aldinç: Rapçilerle düet yapmam için unutulmam lâzım
Ayşegül Aldinç, rapçilerle düet yapan meslektaşlarını kızdıracak bir açıklamada bulundu. Aldinç; "Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lâzım" dedi
Giriş: 24.02.2026 - 08:40 Güncelleme:
Bir etkinlikte hayranlarıyla bir araya gelen Ayşegül Aldinç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayşegül Aldinç, "Rapçilerle düet yapar mısınız?" sorusuna meslektaşlarını kızdıracak bir yanıt verdi.
"Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lâzım" diyen Ayşegül Aldinç; "1990'ların sanatçısıyım 'Unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım' demek benlik bir şey değil. Çünkü o durumda değilim şükür" ifadelerini kullandı.
