Ayşegül Aldinç ve Melek Baykal, Filiz Akın'ı unutmadı

Uzun süredir sol kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında hayatını kaybetmiş; vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda sade bir törenle toprağa verilmişti.

Vefatının üzerinden tam bir yıl geçen usta sanatçı; Ayşegül Aldinç ve Melek Baykal gibi ünlü isimlerin duygusal paylaşımlarıyla yâd edildi.

"ÖZLEMLE ANIYORUZ SİZİ"

Melek Baykal, Akın ile birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, "Birlikte güldüğümüz, sohbet ettiğimiz o güzel anlar... Bugün hepsi daha kıymetli, daha özel. Sizinle aynı karede olmak bile ne büyük zarafetti. Sevgili Filiz Hanımcım; gülüşünüz, inceliğiniz ve kalbimde bıraktığınız o güzel his hep benimle kalacak. Özlemle anıyoruz sizi" ifadelerini kullandı.

Aldinç ise, "Sizi yitireli bir yıl olmuş bile… Sanki uzak bir diyardasınız ve bu yüzden sizi görme şansım yokmuş gibi hissediyorum. Bir daha hiç göremeyeceğini bünye bir türlü kabul edemiyor… Ne zaman televizyonda filmlerinize rastlasam ayrılamıyorum. Büyülenmiş gibi o güzel sıfatınıza dalıp gidiyorum. Ve her seferinde, küçükken fark edemediğim o hüznü görüyorum yüzünüzde…

"BİTMEYEN SEVGİM VE ÖZLEMİMLE"

Sizi tanımak, sevgimin karşılığını bulmak hayatımın en nadide hatırası. Hayatımda sonsuzluğa uğurladığım ayrılıklar oldu; hiçbirinin hatırasına saygısızlık etmek istemem ama sizin vedanız bambaşka bir iz bıraktı. Ruhunuz huzur bulsun diye hemen her gün dualarımdasınız. Canımın ta içi Filiz Hanım, gittiğiniz alemde huzur içindesinizdir umarım. Bir gün o aleme erdiğimde umarım yeniden karşılaşırız. Bitmeyen sevgim ve özlemimle" dedi.