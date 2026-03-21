        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç ve Melek Baykal, Filiz Akın'ı unutmadı - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç ve Melek Baykal, Filiz Akın'ı unutmadı

        Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, vefatının birinci yılında Ayşegül Aldinç ve Melek Baykal'ın paylaşımlarıyla anıldı

        Giriş: 21.03.2026 - 18:55
        Filiz Akın'ı unutmadılar

        Uzun süredir sol kulağının üst kısmındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören usta oyuncu Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında hayatını kaybetmiş; vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda sade bir törenle toprağa verilmişti.

        Vefatının üzerinden tam bir yıl geçen usta sanatçı; Ayşegül Aldinç ve Melek Baykal gibi ünlü isimlerin duygusal paylaşımlarıyla yâd edildi.

        "ÖZLEMLE ANIYORUZ SİZİ"

        Melek Baykal, Akın ile birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, "Birlikte güldüğümüz, sohbet ettiğimiz o güzel anlar... Bugün hepsi daha kıymetli, daha özel. Sizinle aynı karede olmak bile ne büyük zarafetti. Sevgili Filiz Hanımcım; gülüşünüz, inceliğiniz ve kalbimde bıraktığınız o güzel his hep benimle kalacak. Özlemle anıyoruz sizi" ifadelerini kullandı.

        Aldinç ise, "Sizi yitireli bir yıl olmuş bile… Sanki uzak bir diyardasınız ve bu yüzden sizi görme şansım yokmuş gibi hissediyorum. Bir daha hiç göremeyeceğini bünye bir türlü kabul edemiyor… Ne zaman televizyonda filmlerinize rastlasam ayrılamıyorum. Büyülenmiş gibi o güzel sıfatınıza dalıp gidiyorum. Ve her seferinde, küçükken fark edemediğim o hüznü görüyorum yüzünüzde…

        "BİTMEYEN SEVGİM VE ÖZLEMİMLE"

        Sizi tanımak, sevgimin karşılığını bulmak hayatımın en nadide hatırası. Hayatımda sonsuzluğa uğurladığım ayrılıklar oldu; hiçbirinin hatırasına saygısızlık etmek istemem ama sizin vedanız bambaşka bir iz bıraktı. Ruhunuz huzur bulsun diye hemen her gün dualarımdasınız. Canımın ta içi Filiz Hanım, gittiğiniz alemde huzur içindesinizdir umarım. Bir gün o aleme erdiğimde umarım yeniden karşılaşırız. Bitmeyen sevgim ve özlemimle" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dört yıl süren hıçkırığından tedaviyle 1 haftada kurtuldu

        Kahramanmaraşta yaşayan Hanifi Özdemir, yaklaşık 4 yıl süren hıçkırık nöbetlerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde uygulanan tedaviyle 1 haftada kurtuldu. (AA)

        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"