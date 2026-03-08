Aysel Önder, Avrupa rekoruyla dünya şampiyonu!

Arnavutköy'de trafikte kavga eden sürücüler 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı

Arnavutköy'de trafikte tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında so... Daha Fazla Göster Arnavutköy'de trafikte tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücülerinin A.C. ve Y.K. olduğu tespit edildi.(İHA) Daha Az Göster