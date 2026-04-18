Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verildi.

Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı. Daha sonra alınan karar ile birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda eğitim-öğretime devam etmesine karar verildi.

REKLAM

TABELA ASILDI

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında hazırlıklar tamamlanırken, görevliler Ayser Çalık Ortaokulu yazılı tabelayı okulun kapısına astı. Öğrencilerin ikili eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdüreceği okulda öğlenci olarak eğitim görecek öğrencilerin sınıfları da belirlendi.