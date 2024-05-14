Ayvalık'ın kırmızı mercanları görüntülendi

"Kuzey Ege hem soğuk severlerin hem de sıcak severlerin bir anlamda buluşma havzası. Bu kırmızı mercanların en yoğun popülasyonlarının olduğu yer en başta Ayvalık bir de İtalya'nın Portofino bölgesinde var. Bir de Çanakkale'de yine bir popülasyonları var ama yaygın olarak çok farklı alanlarda bulundukları alan Ayvalık.