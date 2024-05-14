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        Haberler Yaşam Ayvalık'ın kırmızı mercanları görüntülendi

        Ayvalık'ın kırmızı mercanları görüntülendi

        Balıkesir'in batı ucunda yer alan ve sunduğu dalış imkanıyla öne çıkan Ayvalık, kırmızı mercanlara da ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:24
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        Kırmızı mercanların yanı sıra taşlı mercanlar, deniz kestaneleri, bölgeye has hani balıkları da bölgenin su altı zenginliği ve biyoçeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, beraberindeki dalış eğitmenleri Kubilay Kılıç ve Ata Akyol ile Ayvalık ilçesi Kerbela noktasından dalış gerçekleştirerek kırmızı mercanların yanı sıra taşlı mercanlar, deniz kestaneleri, bölgeye has hani balıklarını görüntüledi.

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        Tahsin Ceylan, dalış açısından Ayvalık denince akla gelen ilk unsurun kırmızı mercanlar olduğunu söyledi. Türkiye'nin aslında fauna ve flora açısından en zengin denizinin Kuzeye Ege olduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:

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        "Kuzey Ege hem soğuk severlerin hem de sıcak severlerin bir anlamda buluşma havzası. Bu kırmızı mercanların en yoğun popülasyonlarının olduğu yer en başta Ayvalık bir de İtalya'nın Portofino bölgesinde var. Bir de Çanakkale'de yine bir popülasyonları var ama yaygın olarak çok farklı alanlarda bulundukları alan Ayvalık.

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        Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alıyor bu mercanlar. 2020 yılında Birleşmiş Milletlerin bunlarla ilgili hazırlanan bir raporda yüzeye yakın olanların yüzde 30 oranında kayboldukları, çapa atma vesaire bu tür nedenlerle tahrip edildikleri belirtildi. Ben de takip ediyorum bunları. Dolayısıyla mercanların korunması son derece önemli."

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        "MERCANLARIN KORUMASINA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

        Ceylan, Ayvalık'ta mercanların üzerine yıllarca tonoz olmadığı için çapa atıldığını ancak son birkaç yıldır bu durumun düzeldiğini aktararak, "Bunların korunması ve tanınması konusunda bir çevreci olarak çok fazla emek harcıyorum. Bunları güçlü bir şekilde duyurmak istedim. Tabii bu mercanlar derin sulardalar. 30 metrenin hep altında bu türler" dedi.

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        Mercanların çıplak gözle gri bir tonda göründüğüne işaret eden Ceylan, "Flaşları ya da ışıkları açtığımız zaman o renklerini elde ediyoruz. Zooplankton ile poliplerini açarak besleniyorlar. Marmara'da müsilaj olduğunda bunların Çanakkale'deki popülasyonu müsilaj tarafından kaplandı ve biz gidip orada bir çalışma yapıp onları hava tabancalarıyla müsilajdan temizledik. Bu mercanların korumasına çok büyük bir önem veriyoruz. Mercanların nesli tehlike altında. Korunmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Ceylan, dalışa Ankara ve İstanbul'dan birçok dalgıcın da katıldığını sözlerine ekledi.

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        "BURADA İNANILMAZ GÜZELLİKTE, SARI VE KIRMIZI MERCAN RESİFLERİMİZ VAR"

        Dalış eğitmeni Kubilay Kılıç da hem su üstündeki hem de su altındaki zenginlik açısından Ayvalık'ın eşsiz güzellikte bir yer olduğunu ifade etti.

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        Su altı severlerin Ayvalık'ı ziyaret etmesini tavsiye eden Kılıç, "Burada inanılmaz güzellikte, sarı ve kırmızı mercan resiflerimiz var. Bu popülasyon Türkiye'nin her yerinde var ama Ayvalık en yoğun olan bölgelerden biri. Burada meşhur diyebileceğimiz Kerbela, Ezerbey, Tokmaklar, Ecevit'in Bahçesi gibi dalış noktalarında çok kuvvetli güzellikte mercan resifleri var. Su altını sevenleri, bu kültürel miras diyebileceğimiz nitelikteki güzellikleri görebilmesi için herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

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        #Ayvalıkın kırmızı mercanları
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