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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Ayvalıkgücü Belediyespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı Canlı İzle (HT Spor canlı izle) - Futbol Haberleri

        Ayvalıkgücü Belediyespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı Canlı İzle

        3. Lig 3. - 4. grup play-off final turu nefesleri kesecek... Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, 2. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım da rakibini devirip bir üst lige yükselmek istiyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:19
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı Canlı İzle
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        3. Lig'de 3. ve 4. grup play-off final turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor kozlarını paylaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.

        20.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor)

        HT SPOR CANLI

        HTSpor Kanal Frekans Bilgileri ve Yayıncı Platformlar

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

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