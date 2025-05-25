Ayvalıkgücü Belediyespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı Canlı İzle
3. Lig 3. - 4. grup play-off final turu nefesleri kesecek... Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, 2. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım da rakibini devirip bir üst lige yükselmek istiyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
3. Lig'de 3. ve 4. grup play-off final turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor kozlarını paylaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.
20.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor)HT SPOR CANLI
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