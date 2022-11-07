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Dünyanın en ilginç bilgileri: Muhtemelen ilk kez duyacaksınız!

Doğası gereği öğrenme isteğiyle dolup taşan insanoğluna yeni bilgiler öğrenmek her zaman cazip gelmiştir. Bitkilerden, hayvanlar alemine, uzaydan, genel kültür konularına uzanan duyduğunuza çok şaşıracağınız ilginç bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte dünyanın en ilginç bilgileri…

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  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Bilginin sınırsız olduğunu bilsek de hayatımıza devam ettikçe birçok şaşırtıcı gerçek ile karşı karşıya kalmaya ve merak etmeye devam ederiz. Duyduğunuzda bu bilgilerin gerçek olduğuna inanamayabilirsiniz. İşte bilgi hazinenize katkı sağlayacak birbirinden şaşırtıcı 30 ilginç bilgi..
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dünya'da üretilen en pahalı yapı, yapımı için 150 milyar dolar harcanmış olan Uluslararası Uzay İstasyonu'dur.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Evrendeki bilinen en yüksek dağ Mars'ta bulunmaktadır. Dev volkan Olympus Dağı (Latincede Olympus Mons) güneş sistemindeki ve bilinen evrendeki en yüksek dağdır. 
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambudur. Bambular bir günde 90 cm kadar uzayabilirler.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dünya üzerindeki en tehlikeli hayvan sivrisinektir. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısının ölüm sebebi dişi sivrisineklerdir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru, okyanus yüzeyinin 10.9 kilometre dibindedir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Çin Seddi uzaydan görülemezken, Çin'deki hava kirliliği uzaydan görülmektedir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dünya üzerinde açılan en derin delik, Sakharin-1 kuyusudur ve 12.4 kilometre derinliğe inmiştir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dünyadaki tavuk sayısı, insan sayısından fazladır.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Kangurular geri geri yürüyemezler.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Yaşayan en büyük mantar olan Armillaria Ostoyae 890 hektarlık bir alan kaplamaktadır. 

     
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Sabahları elma yemek, kahve içmekten daha fazla uykunuzu açar.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Günümüzde bir USB bellek Apollo Uzay Aracı'nın Ay'a gitmek için kullandığı bilgisayar sisteminden çok daha güçlüdür.

     
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Mars ve Jüpiter arasında Ceres isimli bir cüce gezegen bulunur. Bu gezegen Güneş'e en yakın cüce gezegendir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Baykuş, mavi rengi görebilen tek kuştur.

     
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Antarktika'daki toplam buz miktarı Atlas Okyanusu'ndaki su miktarına eşittir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Sivrisinek kovucu spreyler aslında sivrisineklere rahatsızlık verip yaklaşmasını engellemez. Sivrisineklerin alıcılarını bloke eder ve insanları bir anlamda gizler.

     
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Kelebekler ayakları ile tat alırlar.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dolmalık biberin arkasındaki çıkıntı 3 ise erkek, 4 ise dişidir. Erkek olan pişirmeye, dişi olan ise çiğ yemeye uygundur.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazladır.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Sadece elinizi kullanarak açı derecelerini bilebilirsiniz. Parmaklarınızı açarak serçe parmağınız alt tarafa gelecek şekilde döndürün. Başparmağınız  ile serçe parmak arasındaki açı 90° olacakken, diğerleri de sırasıyla 30°, 45° ve 60° olacaktır.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Çin'de İngilizce konuşanların sayısı Amerika'dan daha fazla.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybetmektedir.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Birçok reklamda ve gazetede, bir saat üzerinde gösterilen zaman genelde 10.10'dur.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Güneş sisteminde bulunan gezegenler arasında sadece Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur.
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki Anıtsal Eksen'de 160 araba yan yana gidebilir.

     
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Bir zürafa dili ile kulaklarını temizleyebilir.

     
  • Birbirinden ilginç bilgiler serisi: Az bilinen, okuduğunuzda çok şaşıracağınız dünyanın en ilginç bilgileri

    Derin sularda 180 balık türü hiç ışık yüzü görmeden büyüyerek yaşamını sürdürür.

     

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