Deprem bölgesinde bir artçı daha! İşte son depremler

Son dakika depremler listesi bugün... 6 Şubat tarihinde yaşanan üst üste depremler sonrasında AFAD ve Kandillil Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları yoğunlaştı. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde yaşanan üst üste depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. İşte 24 Şubat 2023 Cuma son dakika depremler listesi...