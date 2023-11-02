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        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem! 2 Kasım Çarşamba 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Akdeniz'de deprem! 2 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 2 Kasım 2023 Perşembe günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 08:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 08:27
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Akdeniz'de meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 2 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        AKDENİZ'DE DEPREM

        Kandilli verisi ile Girit Adası açıklarında saat 01.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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