3 Mayıs Çarşamba son dakika depremler listesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 5 ve 4,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölge halkında kısa süreli panik yaşanırken, AFAD Başkanı Sezerden depremlere ilişkin olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Peki, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkezüssü neresi?" İşte 3 Mayıs 3 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi...