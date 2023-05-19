19 Mayıs Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaşmaya devam ediyor. 19 Mayıs Cuma günü Akdeniz açıklarında yaşanan deprem Muğla ilinde de hissedilirken, depremin merkez üssü ve kaç büyüklüğünde olduğu merak konusu oldu. İşte 19 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...