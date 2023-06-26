Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. İzmir'de yaşanan sarsıntı ile 26 Haziran son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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