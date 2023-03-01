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Deprem bölgesinde bir artçı daha! İşte son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremlerin etkisi sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında çevre 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Hatay'da 20 Şubat tarihinde yaşanan 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki peş peşe artçı sarsıntılar sonrasında Bingöl, Diyarbakır, Malatya ve Adıyaman'da da depremler meydana geldi. Bölgede meydana gelen artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Mart Çarşamba son dakika depremler listesi...

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  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    Son dakika depremler listesi bugün... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandillil Rasathanesi verileri ile  son dakika depremler listesi araştırmaları yoğunlaştı. İki yıkıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. 1 Mart'ta yaşanan Kahramanmaraş ve Adıyaman depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. İşte 1 Mart 2023 son dakika depremler listesi...
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Adıyaman Tut ilçesinde saat 07.15'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde saat 02.32'de 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Kahramanmaraş Göksun'da Pütürge'de saat 00.17'de 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

    28 Şubat Salı günü, saat 07:29'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 05:58'de Kahramanmaraş Öztürk, 2.9 büyüklüğünndeki depremle sallandı.

    Saat 09:57'de Elbistan merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

    NİĞDE'DE 3.1

    Niğde'nin Bor ilçesi saat 06:03'te 3.1 büyüklüğündeki deprem ile sallndı.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    İZMİR 4.1 İLE SALLANDI

    27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    KAYSERİ'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 19.59'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."
  • AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 1 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bson depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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