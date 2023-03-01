Son dakika depremler listesi bugün... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandillil Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları yoğunlaştı. İki yıkıcı deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. 1 Mart'ta yaşanan Kahramanmaraş ve Adıyaman depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. İşte 1 Mart 2023 son dakika depremler listesi...