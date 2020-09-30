Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTenisGrand Slams
ABONE OL

Azarenka, Fransa Açık'tan 2. turda elendi

Victoria Azarenka, kadınlarda 10 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na 2. turda veda etti

Azarenka, Fransa Açık'tan 2. turda elendi
AA

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, Azarenka ile Anna Karolina Schmiedlova karşılaştı.

Dünya sıralamasının 161. basamağındaki Schmiedlova, turnuvaya formda gelen Azarenka'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Kadınların 3 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 5 numaralı seribaşı Kiki Bertens, rakipleri karşısında zorlansalar da 3. tura çıkmayı başardılar. Svitolina, dünya 178'incisi Renata Zarazua'yı 2-1 (6-3, 0-6, 6-2),Bertens de klasmanın 150 numarası Sara Errani'yi 2-1 (7-6, 3-6, 9-7) mağlup etti.

Erkeklerde ise 2015 şampiyonu ve 16 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, dünya 61 numarası Dominik Köpfer'i 3-1'lik (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) skorla geçerek adını 3. tura yazdırdı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi
TENİSSerena Williams Fransa Açık'tan çekildi
Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi
TENİSDjokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda
Fransa Açık'ta Pliskova ve Kenin ikinci turda
TENİSPliskova ve Kenin ikinci turda
Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
TENİSMedvedev'den ilk turda veda
Teniste Fransa Açık heyecanı başladı
TENİSFransa Açık heyecanı başladı
Andy Murray'den Fransa Açık'a erken veda
TENİSMurray'den Fransa Açık'a erken veda
Nadal, Federer'i yakalamak için Fransa "toprak"larında
TENİSNadal, Federer'i yakalamak istiyor
Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak
TENİSFransa Açık'a 1000 seyirci alınacak
Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu
TENİSFransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli
Çağla Büyükakçay, Roland Garros’a veda etti
TENİSBüyükakçay, Roland Garros’a veda etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X