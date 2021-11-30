Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri ile Milli Savunma ile Bakanlığı, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2021

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeş Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü haberini üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri bir helikopterin yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında kaza yaptığı bildirilmişti.