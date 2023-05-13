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Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu!

Beşiktaş, depremzedeler yararına organize edilen dostluk maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabah ile 3-3 berabere kaldı. Azerbaycan'da büyük coşku yaşanırken maça da yoğun ilgi gösterildi

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  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Beşiktaş, Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası dahilinde depremzedeler yararına organize edilen dostluk maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabah ile 3-3 berabere kaldı.

     
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Spor Toto Süper Lig'de 34'üncü haftayı bay geçecek Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler vatandaşlar yararına Azerbaycan ekiplerinden Sabah ile karşı karşıya geldi.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Weliton, Umut Meraş, Onur Bulut, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Maxim ve Muleka 11'ini sahaya sürdü. Sabah ise Imanov - Seydiyev, Ba, Irazabal, Letic, Camalov, Kashchuk, Isaev, Christian, Mickels ve Apeh 11'iyle sahadaydı.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    GOLLÜ İLK YARI

    Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Sabah, 3 ve 5'inci dakikalarda Kashchuk'un golleriyle mücadelenin hemen başında 2-0 öne geçti. 
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Beşiktaş bu gollere 24 ve 44'üncü dakikalarda Umut Meraş'ın golleriyle cevap verdi ve ilk yarı 2-2lik eşitlikle sona erdi.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Öte yandan Sabah, 42'nci dakikada, Mickels ile penaltı atışından faydalanamadı.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA 5 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

    Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Mücadeleye daha az forma şansı bulan isimlerle çıkan Güneş; ikinci yarının başında Ersin Destanoğlu, Gedson, Hadziahmetovic, Cenk Tosun ve Aboubakar'ı sahaya sürdü. 
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    İKİNCİ YARIDA DA KARŞILIKLI GOLLER

    Beşiktaş, mücadelenin 61'inci dakikasında Aboubakar'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Cenk Tosun, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Azerbaycan temsilcisinde Volkovi, 70'inci dakikada Ersin Destanoğlu'nun büyük hatasında topu boş ağlara gönderdi ve mücadeleye 3-3'lük eşitlik getirdi.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    BİR MİLLET İKİ DEVLET 

    Beşiktaş'ın Sabah'a konuk olduğu karşılaşmada tribünlerde de dostluk mesajları verildi. 
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Kale arkası tribününde Türk ve Azerbaycan bayrağının yer aldığı dev pankart asıldı. Pankartın üstünde 'Bir millet, iki devlet' mesajı da yer aldı.

     
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

    Öte yandan karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedeler için bağışlandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan ile Türkiye takımları arasında dostluk maçları oynanmaya devam ediyor.
  • Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu! Sabah - Beşiktaş hazırlık maçı sonucu ve özeti

    Daha önce Karabağ ile Galatasaray karşılaşmış ve mücadelenin bilet gelirleri depremzedeler için bağışlanmıştı. Sabah'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada da bilet gelirleri depremzedeler yararına bağışlandı.

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