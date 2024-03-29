Azerbaycan Ligi'nde Karabağ, bitime sekiz hafta kala 11. kez şampiyon oldu - Futbol Haberleri

Azerbaycan Ligi'nde Karabağ, bitime sekiz hafta kala 11. kez şampiyon oldu - Futbol Haberleri

Azerbaycan Ligi'nde Karabağ, bitime sekiz hafta kala 11. kez şampiyon oldu Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Karabağ, deplasmanda Kapaz'ı 6-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından sezonun bitmesine sekiz hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karabağ, Azerbaycan Ligi'nde 11. kez zafere ulaştı.

Habertürk Giriş: 29.03.2024 - 22:36 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL