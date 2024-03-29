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        Haberler Spor Futbol Azerbaycan Ligi'nde Karabağ, bitime sekiz hafta kala 11. kez şampiyon oldu - Futbol Haberleri

        Azerbaycan Ligi'nde Karabağ, bitime sekiz hafta kala 11. kez şampiyon oldu

        Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Karabağ, deplasmanda Kapaz'ı 6-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından sezonun bitmesine sekiz hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karabağ, Azerbaycan Ligi'nde 11. kez zafere ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 22:36 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:36
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        Azerbaycan'da 11. kez şampiyon Karabağ!
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        Azerbaycan Premier Ligi'nin 28'inci haftasında Karabağ, deplasmanda Kapaz ile karşılaştı. Müsabakayı 6-1'lik skorla kazanan Karabağ, ligin bitmesine sekiz hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve tarihinde 11. kez Azerbaycan Ligi'nde zafere ulaştı.

        Karabağ'a şampiyonluğu getiren golleri 21'de Julio Rodrigues Romao, 52 ve 56'da Juninho, 64'te Abbas Hüseynov, 69'da Elvin Caferquliyev ve 88. dakikada Redon Xhixha attı.

        Azerbaycan Premier Ligi'nde üst üste 3. şampiyonluğunu yaşayan Karabağ, son 11 sezonda 10. kez sezonu zirvede tamamladı.

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