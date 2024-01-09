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        Haberler Magazin Azeri sanatçı Aygün Beyler kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

        Azeri sanatçı Aygün Beyler kimdir?

        Azerybaycan'nın önemli sanatçılarından birisi anılan Aygün Beyler, Doğuş ile yaptığı düetle adını duyurmuştu. Devlet sanatçısı olan Beyler'in 48 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:57
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        Uzun süredir kanser tedavisi gören Azeri sanatçı Aygün Beyler, Ankara'da 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. Birlikte düet yaptığı şarkıcı Doğuş vefat haberini "Büyük ses, sanatkar, yokluğunu bilmek acı verir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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        AYGÜN BEYLER KİMDİR?

        22 Ağustos 1975 Bakü doğumlu olan Beyler, Bakü'deki Nağara okuluna gitti ve mezun oldu. 1988 yılında Azerbaycan Devlet Filarmonisinde yetenekli çocuklar için açılan bölümde okumaya başladı.

        Arif Babayev, İslam Rızayev, Ağahan Abdullayev, Alim Kasımov, Elhan Müzefferov gibi sanatçılardan eğitim almıştır. 2012 yılında Azerbaycan Devlet Müzik Akademisinin Şef ve Bestekarlık bölümünde eğitim almaya başlamıştır. 2019 yılında Azeri şarkıcı Nigar Cemal’la “Nefesim, Kalbim” isimli düetini seyircilerin beğenisine sunmuştur.

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        ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

        Ata

        Ana

        Darıxdım

        Tut Ağacım

        Nəfəsim, qəlbim (feat. Nigar Cemal)

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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