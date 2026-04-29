Aziz İhsan Aktaş İddianamesi Ankara'daki görülen kurultay davası dosyasına girdi
CHP Kurultayı'ndaki oylama hilesi davasında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianame örneği mahkemenin talebi üzerine Ankara'da görülen mahkemenin dosyasına girdi
Giriş: 29 Nisan 2026 - 21:12
“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü”ne ilişkin hazırlanan iddianamenin bir örneği, CHP Kurultayı’nda oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla 12 sanığın yargılandığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
ANKARA'DAN TALEP EDİLMİŞTİ
İddianame örneğinin, mahkeme tarafından daha önce talep edildiği ve dosya kapsamında değerlendirilmek üzere sisteme dahil edildiği öğrenildi.
