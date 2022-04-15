AZİZ 21. SON BÖLÜM KONUSU

Adem’in Dilruba’nın hamile olduğunu öğrenmesiyle aile içindeki tüm dengeler değişir. Bu sırada Efnan, Dilruba’nın herkesten sakladığı sırrını öğrenir ancak Dilruba’nın da elinde Efnan’ı köşeye sıkıştıracak büyük bir koz vardır. Adem’in Aziz’e zarar vereceğini öğrenen Dilruba’nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Pierre’in oynadığı son oyunla Aziz ve Efnan aşkı, bir kez daha büyük bir darbe alacaktır…