Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu kutladı - Basketbol Haberleri

        Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu kutladı

        Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunu sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:27 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Yıldırım şampiyonluğu kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım sarı-lacivertli takımın Euroleague şampiyonluğunu kutladı.

        Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Aziz Yıldırım'ın şu sözlerine yer verildi:

        "Dünyanın en güzel takımı ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa’nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

        Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"