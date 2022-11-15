Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Emin Saruhanlı'nın Çöpköy'de herkesi yardımlaşma için toplaması Selahattin'i çileden çıkarıyor. Kadir, Selahattin'in tehditleri yüzünden babasının yaptığı evi yıkarken bu sırada Selahattin, Emin'e Kadir'in her şeyi onu korumak için yaptığını söylüyor. Emin'in Selahattin'in sert hamlelerine karşı ne yapacağı heyecanla bekleniyor.

İkinci tanıtımla beraber bir ön izleme sahnesi de izleyiciyle buluştu. Büşra'yı mutfakta yemek yaparken ve şarkı söylerken hayal eden İlhan'ın yerde kanlar içinde yattığı görülürken, "İlhan kurtulacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

BABA DİZİSİ 24.BÖLÜM 2.FRAGMAN

BABA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ölümle burun buruna gelen İlhan, hastanede tedavi altına alınır. Büşra ile İlhan arasındaki buzlar iyice erirken sürpriz bir ziyaret gerçekleşir. Emin'in herkesi umutlandıran direnişine engel olan Selahattin, diğer yandan Çöpköy'de yayılan hastalığın duyulmaması için elinden geleni yapar.