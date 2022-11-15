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Haberler Televizyon Baba dizisinin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı! Baba dizisi 24.bölüm fragmanı
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Baba dizisinin 24.bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Baba dizisinin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı! Baba dizisi 24.bölüm fragmanı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Emin Saruhanlı'nın Çöpköy'de herkesi yardımlaşma için toplaması Selahattin'i çileden çıkarıyor. Kadir, Selahattin'in tehditleri yüzünden babasının yaptığı evi yıkarken bu sırada Selahattin, Emin'e Kadir'in her şeyi onu korumak için yaptığını söylüyor. Emin'in Selahattin'in sert hamlelerine karşı ne yapacağı heyecanla bekleniyor.

İkinci tanıtımla beraber bir ön izleme sahnesi de izleyiciyle buluştu. Büşra'yı mutfakta yemek yaparken ve şarkı söylerken hayal eden İlhan'ın yerde kanlar içinde yattığı görülürken, "İlhan kurtulacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

BABA DİZİSİ 24.BÖLÜM 2.FRAGMAN

BABA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ölümle burun buruna gelen İlhan, hastanede tedavi altına alınır. Büşra ile İlhan arasındaki buzlar iyice erirken sürpriz bir ziyaret gerçekleşir. Emin'in herkesi umutlandıran direnişine engel olan Selahattin, diğer yandan Çöpköy'de yayılan hastalığın duyulmaması için elinden geleni yapar.

Firuze içinde bulunduğu sorunu çözmek için tehlikeli bir planla harekete geçer. Kadir'in Çöpköy halkı için Selahattin ile olan mücadelesinde ipler iyice gerilir. Kadir, karşılaştığı bir tehdit karşısında zorlu bir tercih yapmak zorunda kalır.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.



'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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