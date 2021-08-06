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Baba-oğul tartışmasında kan döküldü; baba, oğlunu ağır yaraladı

Karaman'da bir kişi, tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

Baba-oğul tartışmasında kan döküldü; baba, oğlunu ağır yaraladı
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle yaraladı
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AA

Alınan bilgiye göre Fatih Mahallesi 1914 sokakta bulunan evde, Y.G, oğlu Hasan Gökdemir ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Y.G, oğlunu evdeki pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gökdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli baba Y.G'yi yakalama çalışması devam ediyor. AA'nın haberine göre; Yaralı Gökdemir'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve babasıyla uyuşturucu parası yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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