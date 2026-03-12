Canlı
        Haberler Gündem Güncel Baba ve oğul son anda kurtuldu | Son dakika haberleri

        Baba ve oğul son anda kurtuldu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde balık tutmak için denize açılan baba ile oğlunun bulunduğu tekne su alarak battı. Denizde mahsur kalan ikili yüzerek kıyıya ulaşırken, hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Giriş: 12.03.2026 - 01:06
        Baba ve oğul son anda kurtuldu

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde balık tutmak için denize açılan baba ve oğlun bulunduğu tekne su alarak battı. Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Altıntaş Sahili açıklarında meydana geldi. Balık avlamak üzere denize açılan Semih Ş. (44) ile babası Salih Ş.’nin (65) içinde bulunduğu tekne, su almaya başladı. Denizin dalgalı olması nedeniyle tekne kısa sürede battı.

        Olay sırasında Semih Ş. ile babası yüzerek kıyıya çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

