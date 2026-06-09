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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri

        Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri

        Babalar Günü yaklaşırken Trendyol, kullanıcılarına geniş ürün yelpazesinde her zevke ve ihtiyaca uygun hediye seçeneklerini avantajlı fiyatları kullanıcılarına sunduğunu duyurdu. 9-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında giyimden kozmetiğe, spordan elektronik ürünlere kadar birçok kategoride indirim fırsatları sunulduğu vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri

        E-ticaret platformlarından Trendyol, Babalar Günü'nde babalarına hediye almak isteyen kullanıcılar için her zevke hitap eden kategorileriyle birbirinden özel hediye seçenekleri sunduğunu açıkladı.

        İLGİ ALANLARINA ÖZEL HEDİYE ALTERNATİFLERİ

        Babalar Günü'nde giyimden aksesuara, spordan kişisel bakıma uzanan geniş ürün yelpazesiyle birçok hediye alternatifi öne çıkıyor. Teknoloji meraklıları için akıllı saatler ve kulaklıklar, spor tutkunları için spor ekipmanları ve giyim ürünleri, stiline önem verenler için ise moda ve kişisel bakım kategorilerindeki ürünler kullanıcılarla buluşuyor.

        Hem klasik hem de günlük kullanıma uygun gömlek, tişört, pantolon ve ayakkabılar kullanıcılara sunulurken, saat, güneş gözlüğü, cüzdan ve kemer gibi aksesuarlar da Babalar Günü için hediye arayanlar adına alternatif oluşturuyor.

        9-15 Haziran tarihleri arasında devam edecek Babalar Günü kampanyası kapsamında kullanıcılar, sevdiklerine hediye seçerken avantajlı fiyatlardan ve Trendyol’a özel ödeme seçeneklerinden faydalanabilecek, geniş ürün çeşitliliği arasından kendilerine en uygun alternatifleri değerlendirebilecek.

        AYNI GÜN KARGO VE HIZLI TESLİMAT SEÇENEKLERİ

        Babalar Günü yaklaşırken hediye alışverişini son günlere bırakan kullanıcılar için Trendyol’da hızlı teslimat seçenekleri öne çıkıyor. Aynı gün kargo hizmeti sunan satıcılar ve uygun ürünlerdeki hızlı teslimat alternatifleri sayesinde kullanıcılar, seçtikleri ürünleri daha kısa sürede teslim alabiliyor.

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