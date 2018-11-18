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Babasını öldürüp intihara kalkıştı!

Çanakkale'de, Celal Pişkin (54), yatalak babası Ali Pişkin'i (80) boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü. Aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek isteyen Pişkin, gözaltına alındı

18.11.2018 - 14:48 | Güncelleme: DHA

Çanakkale'deki İsmetpaşa Mahallesi'nde bu sabah 04.00 sıralarında insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Eşini 2016 yılında kaybeden Ali Pişkin (80), hastalığı nedeniyle yatalak olup, oğlu Celal Pişkin ve gelini Nursel Pişkin'le yaşamaya başladı. Nursel Pişkin kendi annesini hastaneye götürdüğü sırada, Celal Pişkin, babasıyla evde baş başa kaldı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETMEYE KALKTI

DHA'da yer alan habere göre Celal Pişkin, henüz bilinmeyen nedenle Ali Pişkin'i boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü. Pişkin, daha sonra aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek istedi. Nursel Pişkin, eve döndüğünde, kayınpederinin cansız bedeniyle karşılaşırken, eşinin de yaralı olduğunu gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Celal Pişkin'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİ

Celal Pişkin, tedavisinin ardından polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Pişkin, adliyeye sevk edildi. Celal Pişkin, adliyeye götürülmek üzere polis merkezinden çıkarılırken, gazetecilerin "Babanızı neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

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