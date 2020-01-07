Babel Ajax'a transfer oluyor mu? Menajerinden flaş açıklama! Newcastle United, Galatasaray, Ajax...

Bu yaz Galatasaray'a transfer olan ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Ryan Babel'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor! Yurt dışında Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Eredivisie devi Ajax'la görüştüğü iddia edilen Babel'in menajeri Winny Haatrecht flaş bir açıklama yaptı.

Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, "Evet, Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz" sözlerini kullanarak kısa bir açıklama yaptı.

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Hollanda basınında çıkan haberlere göre GalatasaraY'ın Henry Onyekuru'yu yeniden kiralaması sonrasında Babel'in forma şansının azaldığı belirtildi. Tecrübeli yıldızın Hollanda Ligi'nde forma giymesi opsiyonunun Babel için daha iyi olacağı vurgulandı.

Öte yandan De Telegraaf'ın haberinde, "Ajax, Ryan Babel'i transfer etmek istiyor ve bu yönde ilk görüşmesini yaptı ancak Galatasaray, Babel için bir miktar bonservis bedeli istiyor" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki Ryan Guno Babel, Galatasaray formasıyla 20 maçta forma giyerken 5 gol, 1 asistle oynadı.