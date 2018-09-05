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Babel'in menajerinden flaş açıklama: "Fenerbahçe ve Galatasaray soruyor!"

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in menajeri, oyuncusu için siyah-beyazlı yönetimden talepte bulundu. Bu yaz başında Babel'e zam yapılmasını isteyen menajer, sözleşmesinin uzatılmasını isterken flaş bir açıklamada bulundu

05 Eylül 2018 Çarşamba, 09:53:32 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de iki haftadır puan kaybeden ve milli araya formsuz giren Beşiktaş'ta Ryan Babel'in Bursaspor maçı sonrasında yaptığı açıklama gündeme oturmuştu. Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli futbolcunun menajeri siyah-beyazlı yönetimin kapısını yeniden bir taleple çaldı. Sezon başında oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesi ve Alvaro Negredo kadar olmasa da zam yapılmasını isterken Hollandalı futbolcu da bazı yöneticilerle görüşerek bu talebini bizzat dile getirmişti.

Son günlerde yüzü gülmediği kaydedilen Babel'in menajeri Haatrecht yeniden ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yetkililerle görüşen Haatrecht, bir kez daha Babel'in sözleşmesini hem 3 yıl uzatılmasını hem de zam yapılmasını istedi.

Haatrecht'in "Eğer ocaka kadar sözleşmeyi yenilemezseniz Babel bedelsiz olarak takımdan ayrılacak. Yurt dışından isteyen pek çok takım var. Sadece yurt dışından değil, Fenerbahçe ve Galatasaray da Babel'in durumunu soruyor" restini çektiği ifade edildi.

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Yorumlar 1
  • Misafir 11 dakika önce
    Fenere gelse 10 numara olur
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