Bad Bunny ilk kez başrolde oynayacak: Rol arkadaşları Javier Bardem ve Edward Norton
En son Super Bowl'un devre arasında yaptığı gösteriyle seyircinin büyük beğenisini toplayan ancak Donald Trump'ın tepkisini çeken Bad Bunny, sinemada başrol oynamaya hazırlanıyor
Super Bowl'daki devre arası performansıyla adından söz ettiren Porto Rico'lu şarkıcı Bad Bunny, ilk kez bir filmde başrol oynamaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki müzisyen, yönetmen René Pérez Joglar tarafından çekilecek olan yeni tarihi drama filmi 'Porto Rico'da başrol oynayacak.
Filmde Bad Bunny'ye Javier Bardem, Edward Norton ve Viggo Mortensen eşlik edecek.
Film, Porto Rico'nun kökenlerini konu alan ve gerçek olaylardan esinlenilmiş sürükleyici bir öykü olarak tanımlanıyor.Edward Norton - Javier Bardem
René Pérez Joglar, filmin senaryosunu Alexander Dinelaris ile birlikte yazdı. Joglar, "Çocukluğumdan beri ülkem hakkında bir film yapmayı hayal ediyordum. Porto Rico'nun gerçek tarihi her zaman tartışmalarla çevrili olmuştur. Bu film, kim olduğumuzun bir teyidi niteliğinde; tarihim, hak ettiği yoğunluk ve dürüstlükle anlatılıyor" diye konuştu.
Filmin hem oyuncusu hem de yapımcılarından biri olan Edward Norton; "Herkes Rene'nin dil ve ritim konusunda ne kadar usta olduğunu biliyor. Şimdi onun görsel bir vizyoner olduğunu da görecekler. Onu ve Bad Bunny'yi bir araya getirip Porto Rico'nun kökenlerinin gerçek hikâyesini anlatmak, alevin kendisini bekleyen dinamit çubuğunu bulması gibi olacak” dedi.
Bad Bunny daha önce 'Caught Stealing', 'Happy Gilmore 2', 'Cassandro' ve 'Bullet Train' gibi filmlerde ve 'Narcos: Mexico' adlı dizisinde rol almıştı. Ancak 'Porto Rico'da ilk kez başrolde oyunculuk yeteneğini sergileyecek.
8 Şubat'ta oynanan Amerikan Futbol Ligi final mücadelesi Super Bowl'da devre arası gösterini gerçekleştirilen Bad Bunny, tamamen İspanyolca şarkılar seslendirmiş, ABD'nin göçmenlerden oluşan nüfus yapısına dikkat çekmişti.
Son dönemde ülkede tartışmalara ve protestolara yol açan göçmen polisi ICE'ın şiddet eylemlerine tepki göstermesiyle bilinen Bad Bunny, Lady Gaga ve Ricky Martin'i konuk ettiği Super Bowl sahnesinde Kuzey, Güney ve Orta Amerika’daki tüm ülkelerin isimlerini sayarak; "Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir" panosuna yer vermişti.
Gösterinin ardından sanatçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kötü eleştirilerine maruz kalmıştı. Spotify'a göre 2025 yılında dünyanın en çok dinlenen sanatçısı olan, Super Bowl'da yalnızca İspanyolca performans sergileyen ilk müzisyen olarak tarihe geçen Bad Bunny'nin gösterisi için Trump; "Kesinlikle berbat, gelmiş geçmiş en kötülerden biri" yorumunu yapmıştı.