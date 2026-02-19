Bad Bunny ilk kez başrolde oynayacak: Rol arkadaşları Javier Bardem ve Edward Norton

Super Bowl'daki devre arası performansıyla adından söz ettiren Porto Rico'lu şarkıcı Bad Bunny, ilk kez bir filmde başrol oynamaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki müzisyen, yönetmen René Pérez Joglar tarafından çekilecek olan yeni tarihi drama filmi 'Porto Rico'da başrol oynayacak.

Filmde Bad Bunny'ye Javier Bardem, Edward Norton ve Viggo Mortensen eşlik edecek.

Film, Porto Rico'nun kökenlerini konu alan ve gerçek olaylardan esinlenilmiş sürükleyici bir öykü olarak tanımlanıyor.

Edward Norton - Javier Bardem

René Pérez Joglar, filmin senaryosunu Alexander Dinelaris ile birlikte yazdı. Joglar, "Çocukluğumdan beri ülkem hakkında bir film yapmayı hayal ediyordum. Porto Rico'nun gerçek tarihi her zaman tartışmalarla çevrili olmuştur. Bu film, kim olduğumuzun bir teyidi niteliğinde; tarihim, hak ettiği yoğunluk ve dürüstlükle anlatılıyor" diye konuştu.

Filmin hem oyuncusu hem de yapımcılarından biri olan Edward Norton; "Herkes Rene'nin dil ve ritim konusunda ne kadar usta olduğunu biliyor. Şimdi onun görsel bir vizyoner olduğunu da görecekler. Onu ve Bad Bunny'yi bir araya getirip Porto Rico'nun kökenlerinin gerçek hikâyesini anlatmak, alevin kendisini bekleyen dinamit çubuğunu bulması gibi olacak” dedi.