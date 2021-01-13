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BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE),İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı.

BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı
AA

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanlığı vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu.

Açıklamada, anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği ve İsrail vatandaşlarının vizesiz bir şekilde BAE'ye gidebileceği belirtildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail ve BAE 20 Ekim'de karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma imzalarken, İsrail yönetimi 22 Kasım'da anlaşmayı onaylayarak BAE vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine onay verdi.

Ayrıca BAE posta kurumu "Emirates Post Group"un (EPG),İsrail'i de operasyon bölgesine dahil ettiği belirtildi.

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