Bağ-Kur 5400 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir? Bağ-Kur 5400 Günden Emekli Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Bağ-Kur Nedir?

Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında yer alan ve kendi işinde çalışan kişilerin, sosyal güvenlik primlerini düzenli olarak yatırdığı sigorta sistemidir. Bu sistem sayesinde sigortalılar; sağlık hizmetlerinden yararlanma, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı gibi haklara sahip olur.

Bağ-Kur 5400 Günden Emekli Olma Nedir?

Bağ-Kur’da emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı 1999 yılı öncesi ve sonrası uygulamalara göre farklılık gösterir. 1999 yılı sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle, sigortalıların 7200 gün prim ve yaş şartını tamamlaması beklenirken, bazı özel durumlarda 5400 gün primle emekli olma imkanı doğmuştur. 5400 gün, Bağ-Kur’da erken emeklilik için önemli bir prim gün sayısıdır.

5400 Günden Bağ-Kur Emekliliği Şartları Nelerdir?

Sigorta Giriş Tarihi

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 5400 gün primle emeklilik mümkün olabilir.

8 Eylül 1999’dan sonra sigorta giriş yapanların ise genel olarak 7200 gün prim ve yaş şartını tamamlamaları gerekir.

Prim Gün Sayısı En az 5400 prim günü ödenmiş olması zorunludur. Bu primler kesintisiz veya belirli bir sürede tamamlanmış olabilir.

Yaş Şartı 5400 gün primle emekli olabilmek için; Erkeklerde 58 yaş, Kadınlarda 56 yaş şartı aranır. Ancak bazı durumlarda prim günü ve yaş şartları değişiklik gösterebilir. Sigortalılık Süresi Primlerin ödendiği toplam sigortalılık süresi önemli olup, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olunan sürenin en az 15 yıl olması gerekir. Diğer Şartlar Primlerin tam ve düzenli yatırılması, borç ya da eksik gün olmaması gereklidir. Sağlık raporu, malullük gibi farklı durumlar bu şartları değiştirebilir. 5400 Günden Emeklilik İçin Başvuru Süreci Emeklilik için başvurular SGK müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru sırasında prim dökümü, kimlik, ikametgah gibi belgeler istenir. SGK, başvuru sonrası şartların uygunluğunu inceleyerek emeklilik işlemlerini başlatır. Bağ-Kur 5400 Günden Emeklilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler Prim gün sayısının tam olması önemlidir. Eksik günler varsa tamamlanmalıdır. 5400 gün prim ile emeklilik genellikle kademeli yaş şartına tabidir; yani yaşınızın da belirli seviyede olması gerekir.