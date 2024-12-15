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        Haberler Magazin 'Bağlantı Hatası', internetin karanlık tarafını da anlatacak

        'Bağlantı Hatası', internetin karanlık tarafını da anlatacak

        Bağlantı Hatası' adlı film, internet ortamının eğlenceli ve öğretici yönlerinin yanı sıra karanlık tarafını da gözler önüne serecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:06
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        İnternetin karanlık tarafını da anlatacak
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        Dijital dünyada atılan her adımın gerçek hayatta yankı bulduğu bir hikâyeyi anlatan 'Bağlantı Hatası' adlı filmin ilk tanıtım filmi yayınlandı.

        İnternet ortamının eğlenceli ve öğretici yönlerinin yanı sıra karanlık tarafını da gözler önüne seren yapım, gösterime 28 Mart 2025’te girecek.

        Filmde, başrolleri; Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun paylaştı.

        Böcek Films ve Atölye Production’ın ortak yapımı, 'Bağlantı Hatası', izleyicileri düşündürmeye ve tartışmaya davet edecek.

        Yönetmen Gökçen Usta, dijital çağda gençlerin ve ailelerin karşılaştığı sorunlara odaklanarak, beyazperdede unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ali Kobanbay’ın kaleme aldığı senaryo, teknolojinin hayatımızdaki yerini ve gençlerin sosyal medyada görünmez ama bir o kadar da somut etkiler bırakan mücadelelerini derinlikli bir şekilde ele alıyor.

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        'Bağlantı Hatası', bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor. Ancak, sanal dünyadaki bu mücadele, gerçek hayatlarında beklenmedik ve derin etkiler bırakıyor.

        Türk sinemasında fark yaratmayı hedefleyen Böcek Films ve Atölye Production, 'Bağlantı Hatası' ile teknolojinin toplumsal dinamikler üzerindeki etkisini derinlikli olarak ele alıyor. Yapımcıların, sinema seyircisini yalnızca izleyici değil, hikayenin bir parçası haline getirme hedefi filmin her sahnesine yansıyor. Yayınlanan teaser, bir dijital mesajın zincirleme etkilerini, modern toplumun görünmeyen sınırlarını ve sosyal medyanın etkisini çarpıcı bir görsellikle gözler önüne seriyor.

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        #Bağlantı Hatası
        #Belçim Bilgin
        #onur tuna
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