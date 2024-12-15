'Bağlantı Hatası', internetin karanlık tarafını da anlatacak

Dijital dünyada atılan her adımın gerçek hayatta yankı bulduğu bir hikâyeyi anlatan 'Bağlantı Hatası' adlı filmin ilk tanıtım filmi yayınlandı.

İnternet ortamının eğlenceli ve öğretici yönlerinin yanı sıra karanlık tarafını da gözler önüne seren yapım, gösterime 28 Mart 2025’te girecek.

Filmde, başrolleri; Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun paylaştı.

Böcek Films ve Atölye Production’ın ortak yapımı, 'Bağlantı Hatası', izleyicileri düşündürmeye ve tartışmaya davet edecek. Yönetmen Gökçen Usta, dijital çağda gençlerin ve ailelerin karşılaştığı sorunlara odaklanarak, beyazperdede unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ali Kobanbay’ın kaleme aldığı senaryo, teknolojinin hayatımızdaki yerini ve gençlerin sosyal medyada görünmez ama bir o kadar da somut etkiler bırakan mücadelelerini derinlikli bir şekilde ele alıyor. REKLAM

'Bağlantı Hatası', bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor. Ancak, sanal dünyadaki bu mücadele, gerçek hayatlarında beklenmedik ve derin etkiler bırakıyor.