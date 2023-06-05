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Bahar alerjiniz olup olmadığını 9 soruya cevap vererek test edin!

Yaz aylarına geçilmesiyle beraber bahar alerjisinde artış görülebiliyor. Hapşırma nöbetleri, gözlerde kızarıklık ve öksürük gibi belirtiler veren bahar alerjisi yaşam kalitesini düşürebiliyor. 9 soruda kendinizi test ederek bahar alerjiniz olup olmadığını anlayabilirsiniz...

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  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    Alerjik reaksiyonların görülme sıklığı son yıllarda tüm dünyada arttığını söyleyen uzmanlar, alerjiyi vücudun dışarıdan gelen yabancı maddelere karşı aşırı tepkisi olarak yorumluyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkar "saman nezlesi" ve "bahar alerjisi" en çok bitkiler aracılığı ile belirti gösteriyor.
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    Araştırmalara göre ülkemizde bahar alerjisinin görülme sıklığı yaklaşık yüzde 10 oranlarında. Bahar alerjisi için önlemler alınmazsa, sinüzit, otit ve astım gibi hastalıklara neden olabiliyor.

    İlkbahar ve sonbahar aylarında görülen bahar alerjisi için uzmanlar 9 adet belirtiyi gösteriliyorsa yardım alınması gerektiğini söylüyor. İşte, bahar alerjisi olduğunu gösteren 9 belirti.

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    1. ART ARDA HAPŞIRIK NÖBETİ

    Bahar aylarında, kışa veya yaza geçiş dönemlerinde üst üste hapşırık nöbetleri yaşıyorsanız alerjiniz olabilir.

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    2. ALERJENLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA BURUN TIKANIKLIĞI VEYA AKINTISI

    Bitkilerin yoğun olduğu bir ortama gelindiğinde veya alerjinizin olduğu maddeye yakın olduğunuzda burun tıkanıklığı ve burun akıntısı yaşıyorsanız bahar alerjiniz olabilir. 

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    3. GÖZLERİNİZDE, BURNUNUZDA KAŞINTI

    Gözlerde, burunda, ağız ve kulaklarda kaşıntı yaşıyorsanız yine bahar alerjisinden kaynaklanıyor olabilir.

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    4. GÖZLERDE ŞİŞLİK

    Gözleriniz sulanıyor, şişiyor ve kızanıyorsa bahar alerjisinden kaynaklanıyor olabilir, bir uzmandan yardım alarak belirtileri hafifletebilirsiniz.

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    5. GENİZ AKINTISI VE ÖKSÜRÜK

    Hırıltılı solunum, geniz akıntısı, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşıyorsanız bahar alerjisiniz olabilir.

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    6. CİLTTE DÖKÜNTÜ VE KAŞINTI

    Cildinizde beklenmedik döküntüler ve kaşıntılar yaşıyorsanız yine bahar alerjisi geçiriyor olabilirsiniz. 

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    7. KOKU VE TAT ALMA DUYUSUNDA AZALMA

    Burnunuz tıkalı olduğu için koku ve tat alma duyusunda azalma yaşabilirsiniz.

     
  • Bahar alerjiniz olup olmadığını bu belirtilere göre anlayın! 9 belirti varsa bahar alerjiniz olabilir!

    8. HORLAMA VE UYKU BOZUKLUĞU

    Burun tıkanıklığına bağlı olarak horlama ve uyku düzeni bozukluğu yaşabilirsiniz.

     
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