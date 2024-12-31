Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık Show TV tv yayın akışı

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bahar yeni bölüm merakla bekleniyor. Bilindiği gibi bu akşam 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları gerçekleştiriliyor. Kanallar yılbaşı kutlamaları kapsamında yayın akışı değişikliğine gidiyor. Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ise yılbaşı kutlaması gerçekleşeceği için dizinin olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki Bahar neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 31 Aralık Salı Show TV yayın akışı...