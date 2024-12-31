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        Haberler Bilgi Magazin Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık Show TV tv yayın akışı

        Bahar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık Show TV tv yayın akışı

        Yılbaşı programları bazı kanalların yayın akışında yer aldı. Bahar yeni bölüm yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Salı akşamları saat 20.00'de ekranlara gelen dizinin bugünkü Show TV yayın akışında yer alıp almayacağı merak edildi. Peki Bahar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte Bahar yeni bölüm yayın tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:49
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        Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Bahar yeni bölüm merakla bekleniyor. Bilindiği gibi bu akşam 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları gerçekleştiriliyor. Kanallar yılbaşı kutlamaları kapsamında yayın akışı değişikliğine gidiyor. Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ise yılbaşı kutlaması gerçekleşeceği için dizinin olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki Bahar neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 31 Aralık Salı Show TV yayın akışı...

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        BAHAR BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

        Bahar bu bölüm bu akşam ekranlara gelmeyecek. Show TV yayın akışına göre fenomen dizinin yayın saatinde Güldür Güldür Show tekrar bölüm ekranlara gelecek.

        31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:45 - Siyah Kalp

        09:45 - Bahar

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

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        BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi gibi Bahar dizisinin de yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Ancak Bahar, önümüzdeki haftadan itibaren normal yayın akışına geri dönecek.

        Bahar 31. yeni bölümü, 7 Ocak 2025 Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.

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