Ancak bazı baharatların raf ömrü daha kısadır. Baharatların taze olup olmadığını anlayabilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç yöntem vardır. Bunlar arasında renk değişikliği, aroma kaybı, küflenme ve böceklenme belirtileri yer alır. Bu işaretlerden herhangi birisi yer alırsa o baharatı atmanız gerekir.