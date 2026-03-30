Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Bahattin Sofuoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı - Motor Sporları Haberleri

        Bahattin Sofuoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ikinci yarışını geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 01:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında son yarış, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha'nın Motoxracing Worldsbk takımıyla katıldığı 20 turluk yarışın 5. turunda bir virajda motorunu düşürdü.

        Kazanın ardından ayağa kalkan milli motosikletçi, garaja geri döndü ve yarışı tamamlayamadı. Portekiz'de son yarışta, Bahattin ile birlikte 7 sporcu bitiş çizgisine ulaşamadı.

        KAZANAN NİCOLO BULEGA

        Portekiz'de son yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada bitirdi.

        Dün Portekiz'de koşulan ilk yarışı da Bulega birinci, Lecuona ikinci ve Oliveira da üçüncü tamamlamıştı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen şehrinde bulunan TT Assen Circuit Pisti'nde koşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sancaktepe'de yol kenarında ölü bebek bulundu

        Sancaktepe'de yol kenarında ölü bebek bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı