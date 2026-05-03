        Haberler Spor Motor Sporları Bahattin Sofuoğlu, Macaristan'daki son yarışta 13. oldu

        Bahattin Sofuoğlu, Macaristan'daki son yarışta 13. oldu

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayağındaki son yarışta 13. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 18:15 Güncelleme:
        Bahattin Sofuoğlu, son yarışta 13. oldu!

        Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'da gerçekleştirilen 4. ayağında mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, son yarışı 13. sırada tamamladı.

        Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirildi.

        Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle piste çıkan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 21 turluk yarışta damalı bayrağı 13. sırada geçti. Bu sezonki en iyi derecesini elde eden Bahattin, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde ikinci kez bir yarıştan puan aldı.

        Macaristan'da hafta sonunun ikinci ana yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, Barni Spark takımından İtalyan sürücü Yari Montella ise üçüncü sırada tamamladı.

        Genel klasmanda 248 puanla Nicolo Bulega birinci, 166 puanla Iker Lecuona ikinci, 99 puanla da ELF Marc VDS'den İngiliz pilot Sam Lowes üçüncü sırada yer aldı.

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bugünkü yarış sonrası genel klasmandaki puanını 4'e çıkartarak İngiliz pilot Jonathan Rea (Honda HRC) ile 20. sırayı paylaştı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı, 15-17 Mayıs tarihlerinde Çekya'da koşulacak.

