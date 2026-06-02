        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçelievler'de çöp kamyonunun çarptığı çocuk kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de çöp kamyonunun çarptığı çocuk kurtarılamadı

        İstanbul Bahçelievler'de çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 01:39 Güncelleme:
        Çöp kamyonunun çarptığı çocuktan acı haber

        Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde 30 Mayıs'ta, Enver D'nin kullandığı çöp kamyonu sokakta yürüyen Omran B'ye (7) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.

        TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omran B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Enver D, çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

