Bahçelievler'de dehşet!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de bir e-ticaret firmasının ofisine giren adam kurşun yağdırdı. Vurduğu çalışan acı içinde kıvranırken silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi kaçıp uzaklaştı.
Giriş: 24.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:40
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bahçelievler'de bir e-ticaret firmasının ofisine giren adam kurşun yağdırdı.
Vurduğu çalışan acı içinde kıvranırken silahlı saldırgan hiçbir şey olmamış gibi kaçıp uzaklaştı.
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