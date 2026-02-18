Bahçeşehir Koleji: 67 - Anadolu Efes: 88 | MAÇ SONUCU

Çin'in en çok izlenen televizyon programı CCTV Bahar Festivali Galası'nda (Spring Festival Gala), Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab gibi dört yükselen insansı robot girişimi, nefes kesen performanslarla sahneyi domine etti. Kung fu yapan, akrobatik hareketler sergileyen, kılıç ve sopa sal... Daha Fazla Göster

Çin'in en çok izlenen televizyon programı CCTV Bahar Festivali Galası'nda (Spring Festival Gala), Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab gibi dört yükselen insansı robot girişimi, nefes kesen performanslarla sahneyi domine etti. Kung fu yapan, akrobatik hareketler sergileyen, kılıç ve sopa sallayan robotlar, çocuk kung fu ustalarıyla kusursuz senkronizasyon içinde hareket ederek Pekin'in insansı robotlar ve geleceğin üretimi konusundaki iddiasını tüm dünyaya haykırdı. Daha Az Göster