Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji: 67 - Anadolu Efes: 88 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 67 - Anadolu Efes: 88 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 88-67 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Anadolu Efes, yarı finalde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş GAİN'le kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes Dörtlü Final'de!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Efes, Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji'ni 88-67 mağlup ederek Dörtlü Final biletini aldı.

        Anadolu Efes, organizasyonun yarı finalinde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş GAİN ile saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

        Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, aynı gün saat 20.45'te karşılaşacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Furkan Haltalı, Flynn 14, Ponitka 4, Cavanaugh 3, Ford 9, Mitchell 1, İsmet Akpınar 6, Williams 16, Göktuğ Baş

        REKLAM

        Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 4, Dozier 10, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Şehmus Hazer 18, Lee 17, Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf

        1. Periyot: 4-24

        Devre: 24-41

        3. Periyot: 41-58

        4. Periyot: 67-88

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Çin'in en çok izlenen televizyon programı CCTV Bahar Festivali Galası'nda (Spring Festival Gala), Unitree Robotics, Galbot, Noetix ve MagicLab gibi dört yükselen insansı robot girişimi, nefes kesen performanslarla sahneyi domine etti. Kung fu yapan, akrobatik hareketler sergileyen, kılıç ve sopa sal...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"