Bahçeşehir Koleji: 72 - Fenerbahçe Beko: 80 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Melih Mahmutoğlu ve Egehan Arna'nın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle başladı.

Guduric'in 3 sayılık basketinin ardından teknik faul ve pota altından üst üste 6 sayı üreten sarı-lacivertliler, farkı da 12 sayıya çıkardı: 29-41.

İkinci periyotta Bahçeşehir Koleji'nde Smith ve Cavanaugh, Fenerbahçe Beko'da da Sertaç Şanlı ve Mays'in sayıları skoru 30-23 yaptı.

Fenerbahçe Beko, savunmada Melli'yle etkili olurken, hücumda da Melih Mahmutoğlu ve Hall'un sayılarıyla televizyon molasına 14-8'lik üstünlükle girdi.

İkinci devreye iki takım da top kayıplarıyla başladı. Çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümü, isabetsiz atışlar ve hücum faullerle geçilirken her iki ekip de skor üretemedi.

Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille'in 7 sayısına, Fenerbahçe Beko Melli ve Sertaç Şanlı'yla cevap verirken, çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümü sarı-lacivertlilerin 50-41'lik üstünlüğüyle geçildi.

Kalan sürede Fenerbahçe Beko, hücumda daha etkili görüntü çizerken son bölüme de 63-49 önde girdi.

Son periyoda Bahçeşehir Koleji pota altı sayılarıyla başlarken Fenerbahçe Beko ise üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 21'e çıkardı: 53-74.

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Maçın kalanında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius rotasyona giderken, Bahçeşehir Koleji de bu süreçte farkı eritmeye çalıştı. Müsabaka, sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle sonuçlandı: 70-82.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 11. maçında 10. galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji de 5. kez kaybetti.