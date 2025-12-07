Habertürk
        Haberler Spor Futbol Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

        Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:55 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:55
        Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı! Haberi Görüntüle
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi Haberi Görüntüle
