Bahtiyar Zaynutdinov: Demek ki bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyorum

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyar Zaynutdinov, Rus basınından Sport Express'e açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri derbi ile ilgili konuşan Bahtiyar, "Galatasaray'ın üst düzey oyuncuları var: Osimhen, Ziyech, Mertens. Genel olarak, oradaki futbolcular tek kelimeyle çılgınca! Ayrıca Süper Kupa'da onları 5-0 yendiğimiz için bize karşı büyük bir kinleri vardı. Galatasaraylı oyuncular bu maça süper motive olmuşlardı" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon formasından uzak kalması ile ilgili "Bunu hocamıza sormakta fayda var. Aynı zamanda her zaman bunun nedenini kendimde aramaya çalışırım. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyorum. Tabii ki, sürekli yedek kulübesinde olmak zor. Geçen sezon takımda değişen beş antrenörün hepsiyle de çok oynadım. Ama ne yapabilirsiniz? Pozitif kalmalı ve kendime inanmalıyım" dedi.

Bahtiyar Zaynutdinov, "Türkiye'ye gittiğine pişman mısın?" sorusuna ise "Hiç pişman değilim. Gerçekten harika bir deneyim. Tribünlerdeki atmosfer inanılmaz. Türkler hayatta kendileri için üç ana şey olduğunu söylüyor: aile, din ve futbol. Bu doğru. Maç günü gerçek bir şov var. Tüm şehir takımlarını destekliyor. Stadyuma gelemeyenler televizyondan, telefonlarından izliyor. Bugün Joao Mario ile konuştum. Lizbon'daki taraftarlık tarzını beğeniyor ama bu konuda kimsenin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söylüyor. Sırf bu yüzden bile buraya gelmeye değerdi" dedi.