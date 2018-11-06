Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Albayrak toplantıya ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Berat Albayrak, "Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 6, 2018

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